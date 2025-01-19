ورشة توعوية بمأرب حول مشاكل الكهرباء والتحديات والحلول المقترحة ودور الدعاة والخطباء والسلطه المحلية

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب - عبدالله العطار- خاص

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ناقش اكثر من 20 خطيبا ومرشدا ومرشدة،ومختصون من مؤسسة الكهرباء،وممثلي السلطة المحلية ومسؤولي مخيمات النزوح والأحياء السكنية، في جلسة نقاشية توعوية أهمية الكهرباء والمشاكل والتحديات والحلول المقترحة ،بما يعزز الشراكة الرسمية والمجتمعية لايجاد الحلول القابلة للتنفيذ وقيام الخطباء والمرشدات والمرشدين بدورهم في التوعية بأهمية ترشيد استخدام الكهرباء وعدم الربط العشوائي للشبكة، والتأكد من سلامة التمديدات حفاظاً على الأرواح من الحرائق الناجمة عن ذلك،وبما يضمن الحفاظ على هذه الخدمة واستدامتها،والتقليل من حوادثها.

و في الورشة أكد مدير عام الأوقاف والإرشاد بالمحافظة حسن القبيسي، ومعه نائب مدير الكهرباء عبدالله دغيش، على أهمية إدماج قضايا المصالح والمنفعة العامة في الخطاب الوعظي والارشادي للخطباء والمرشدين والمرشدات، لتوعية المجتمع بهذه النعم وواجبهم للحفاظ عليها واستمرارها وفي مقدمتها نعمة الكهرباء، التي أصبحت عصب الحياة، وإرشادهم للسلوك السوي تجاهها واستخدامها بصورة مُرَشّدة.

وهدفت الورشة التي نظمتها منظمة مساءلة لحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية، الى الخروج بمصفوفة لأبرز المشكلات والتحديات والحلول المقترحة لمناقشتها في حلقة نقاشية اخرى مع المختصين والمعنيين بهدف الخروج بخطة تنفيذية لمصفوفة الحلول، وخلق وعي جمعي وشراكة رسمية ومجتمعية ،لتعزيز خدمة الكهرباء واستدامتها باعتبارها عصب الحياة،وعليها تقوم كافة الخدمات في كافة المجالات.