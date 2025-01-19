مسؤولون يمنيون يشاركون في دورة تدريبية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية بالتعاون مع الأمم المتحدة والسفارة اليمنية بالدوحة

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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شارك 12 متدربا من وزارات الخارجية والداخلية والعدل في الجمهوريةاليمنية في دورة تدريبية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية التابع للأمم المتحدة في دولة قطر بالتعاون مع السفارة اليمنية بالدوحة بهدف تعزيز قدرات المسؤولين اليمنيين في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.

الدورة ستستمر لمدة أسبوع وسيقوم بتنفيذها مركز التدريب الاقليمي.

من جانبه عبر السفير اليمني بالدوحة الأستاذ راجع بادي عن سعادته بالمشاركة في افتتاح الدورة التدريبية التي قالت انها تأتي في وقت تزداد فيه خطورة الجرائم الرقمية التي تهدد أمن الافراد والمؤسسات واستقرار المجتمعات.

كما اعتبر معالي السفير اليمني بدولة قطر عبر حسابه الشخصي على منصة إكس " أن تنظيم مثل هذه الدورات لمسؤولي بلادنا، وهو جهد يعكس الالتزام الأممي تجاه بناء القدرات وتعزيز الأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي في اليمن.

كما اختتم حديثه بالشكر لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بمكافحة الجرائم الإلكترونية والمخدرات ممثلا برئيسه السيد مصطفى أونال ارتن .