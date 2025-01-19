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تظاهرة حاشدة للمعلمين في مدينة تعز

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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شهدت محافظة تعز صباح اليوم الاحد مظاهرة حاشدة غير مسبوقة للمعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين اوضاعهم المعيشية واعتماد الحوافز الشهرية وصرف العلاوات السنوية والتسويات وإعادة النظر برواتبهم التي اصبحت لا تلبي ابسط المتطلبات الأساسية، في استمرار الإضراب بجميع المدارس .

وجابت المظاهرة شوارع تعز حتى الوصول إلى شارع جمال وتعهد المشاركون بمواصلة الاضراب والمظاهرات حتى تلبي الحكومة جميع مطالبهم المشروعة وفقاً لقانون الاجور وهيكلة المرتبات والذي يقتضي رفع رواتب الموظفين بما يتناسب مع الوضع المعيشي.

المعلمين والمعلمات اكدوا رفضهم لاي كيان ينتحل اسمهم ويطالب بتعليق احتجاجتهم الشرعية او التحدث باسمهم في ارقة الغرف المغلقة

كما اكدوا ايضا ان مطالبهم واضحة ولا تحتاج للتسويف او التحريف وإنما تحتاج إلى قرار حكومي وجمهوري يعتمدها ويشرع بصرفها.

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