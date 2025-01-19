تفاصيل توقيع ''تيليمن'' على اتفاقية مع شركة عالمية في دبي لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الإصطناعية

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وقّعت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن)، يوم السبت، بمدينة دبي في دولة الإمارات، مع شركة (يونيفرسال سات نت) العالمية ومقرها دبي، اتفاقية شراكة لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها من جانب شركة (تيليمن) القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة - الرئيس التنفيذي المالي عبدالسلام السلفي، ومن جانب شركة (يونيفرسال سات نت) الرئيس التنفيذي للشركة ريما العمري، إلى تعزيز دور (تيليمن) كشريك حصري لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية عربسات، إنتلسات، يوتلسات، وتركسات، للمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات والبنوك والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، ضمن إطار تنظيمي يحمي الأمن القومي ويضمن التحكم الكامل بعمليات الاتصال.

ووفقًا للاتفاقية، بحسب وكالة سبأ، ستقوم (تيليمن)، بتنظيم استخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بترخيص من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لضمان معرفة عدد المستخدمين ومواقعهم، وحجم البيانات المستخدمة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة وتنظيم عمل الشركات وفق المعايير المهنية والفنية والمالية.

وتشمل الاتفاقية أيضا، التزام (تيليمن) بتحصيل مستحقات الدولة من ضرائب ورسوم وحقوق البث، مع التحكم الكامل بكل المحطات عبر نظام OBS لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة السعات، وكذا تنظيم عمليات شراء وبيع الأجهزة، وتدريب وتأهيل الموظفين والمهندسين لتقديم خدمات متميزة للمستخدمين، إضافة إلى التزام الشركتان بتقديم أحدث التقنيات والحلول الرقمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

كما أكدت اتفاقية الشراكة بين الجانبين، على أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية في اليمن، وتنظيم استخدام التقنيات الحديثة لضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة.