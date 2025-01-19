فعاليات تنصيب ترامب رئيسًا لأمريكا تبدأ يوم الإثنين

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لأداء القسم الدستوري، غداً الإثنين، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، في مراسم تنصيب رسمية تقام في مبنى الكابيتول الأمريكي.

ويتضمن برنامج التنصيب سلسلة من الفعاليات الرسمية والاحتفالية، بما في ذلك مراسم أداء القسم، وموكب احتفالي، بالإضافة إلى حفلات تنصيب تقام في المساء بحضور شخصيات بارزة من مختلف القطاعات.

وستبدأ الفعاليات الرسمية في الحديقة الغربية لمبنى "الكابيتول" عند الساعة 09:30 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث يؤدي الرئيس المنتخب ونائبه جيه دي فانس القسم الدستوري.

وسيلقي ترامب خطاب التنصيب الذي من المتوقع أن يحدد فيه رؤيته وأهدافه للسنوات الأربع المقبلة، وبعد ذلك، يتوجه الرئيس الجديد إلى غرفة الرئيس لتوقيع الوثائق الرسمية قبل أن يشارك في غداء تنصيب تقليدي يستضيفه الكونغرس.

وينتهي اليوم بموكب رسمي ينطلق من مبنى "الكابيتول" إلى البيت الأبيض، يعقبه ثلاث حفلات تنصيب كبرى.