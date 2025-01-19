الوزير المتطرف ''بن غفير'' ووزراء حزبه يقدمون استقالتهم من حكومة نتنياهو

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 139

قالت وسائل إعلام إسرائيلية -اليوم الأحد- إن وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزراء حزبه (عظمة يهودية) قدموا استقالتهم من الحكومة، وذلك رفضا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

وكان بن غفير صوّت في اجتماع الكابينت أمس الأول ضد الاتفاق، بعدما هدد بالاستقالة من الحكومة في حال التصديق عليه.

كما قال -في مقطع فيديو أمس- إنه يشعر بـ"الفزع" بعد الاستماع إلى تفاصيل الاتفاق.

وبيّن بن غفير أن التفاصيل التي يتحدث عنها هي إطلاق معتقلين فلسطينيين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية إلى القدس والضفة الغربية، داعيا الوزراء في حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" لإيقاف هذا الاتفاق.

وحاول وزير الأمن إقناع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالاستقالة إلى جانبه في حال تمرير الصفقة، لكن الأخير اكتفى بمعارضتها ضمن التصويت عليها أمام الحكومة الموسعة والكابينت الجمعة وفجر السبت.

وقد دخل، صباح اليوم، اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة -بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل- حيز التنفيذ. ويتكون هذا الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.