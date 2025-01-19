بدء سريان اتفاق وقف الحرب على غزة.. اسرائيل خرقت الاتفاق مبكراً وحماس أعلنت أسماء أول 3 رهائن اسرائيلية

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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دخل اتفاق وقف اطلاق النار، في غزة حيز التنفيذ الساعة 9:30 بتوقيت مكة صباح اليوم الأحد، لكن اسرائيل شنت قصفا عنيفا قبل وبعد سريان الإتفاق وتحججت بأن حماس لم تلتزم بتنفيذ المطالب المتعلقة باطلاق سراح بعض الرهائن الاسرائيليين.

حماس قالت ان الحركة ملتزمة باتفاقية وقف إطلاق النار ولكن القائمة بأسماء الرهائن تأخرت "لأسباب فنية وميدانية" قبل ان تعلن عن الاسماء، وتعلن اسرائيل لاحقا بدء وقف اطلاق النار.

متحدث القسام أبو عبيدة قال' في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى قررنا الإفراج اليوم عن 3 أسرى هم: رومي جونين (24 عاما) وإميلي دماري (28 عاما) ودورون شطنبر خير (31 عاما).

الخارجية القطرية قالت أن الرهائن الإسرائيليات تحمل إحداهن الجنسية الرومانية وأخرى الجنسية البريطانية وبالتالي بدأ وقف إطلاق النار.

واضافت: ''تم تسليم أسماء الرهائن الثلاث الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم للطرف الاسرائيلي''.

وكثف جيش الإحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على أنحاء مختلفة من قطاع #غزة قبل وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تمام الساعة (6:30 ت.غ) 9:30 بتوقيت مكة.

وفي وقت سابق الأحد، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وقف إطلاق النار بغزة المقرر الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي، لن يبدأ حتى تصل قائمة بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم اليوم.

وسقط في القصف الإسرائيلي اليوم الأحد 19 فلسطينا واصيب اكثر من 35.

حماس قالت في بيان جديد: كل العالم يجب أن يقف إجلالا للصمود الأسطوري لأهلنا في غزة وتقديرا لصبرهم وتضحياتهم على مدار 471 يوما.

واضافت: نؤكد مع دخول وقف إطلاق النار التزامنا بتنفيذ بنود الاتفاق الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم.

وتابعت: أسرانا الأبطال على موعد مع الحرية بدءا من اليوم وهو عهدنا الثابت معهم دوما حتى يكسروا أغلال السجان.