حماس تعلن هوية الأسيرات الثلاثة اللاتي سيفرج عنهن

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اسماء 3 أسيرات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن اليوم الأحد، اليوم الأول من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك في تغريدة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، على منصة "تلغرام".

وقالت حماس إنها ستفرج اليوم عن المحتجزات: رومي جونين (24 عاما) وإميلي دماري (28 عاما) ودورون شطنبر خير (31 عاما).

وبينما لم تؤكد إسرائيل بعد استلام الأسماء ولم يتم بعد سريان وقف إطلاق النار، قال مسؤول إسرائيلي لرويترز: "تسلمنا أسماء الرهائن المقرر الإفراج عنهن اليوم".

وكان مصادر مطلعة قالت لرويترز في وقت سابق إن الوسطاء أبلغوا إسرائيل أنهم تلقوا قائمة بأسماء المحتجزات المقرر إطلاق سراحهن اليوم الأحد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن القائمة لم تصل بعد إلى الإسرائيليين.

في الأثناء، قالت مصادر مصرية إن المحتجزات الثلاث جميعهن "مدنيات"، وأنه سيتم في مقابل تسليمهم إطلاق سراح 90 أسيرة فلسطينية من السجون الإسرائيلية، وفقا لمراسلنا.

وقال مراسلنا إنه "بعد استلام إسرائيل قائمة الرهائن" صدرت توجيهات للجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في غزّة