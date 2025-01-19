الكشف عن آليات مدمرة للاحتلال في غزة بعد وقف إطلاق النار

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مع إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودخول الاتفاق حيز التنفيذ، بدأت تتكشف آثار كمائن المقاومة في قوات الاحتلال، وجانبا من الخسائر التي مني بها شمال قطاع غزة.
وأظهرت صور نشرتها مواقع فلسطينية، آليات مدمرة للاحتلال بشكل كامل، في مناطق جباليا والصطفاوي وبيت حانون، بعد استهدافها من قبل المقاومة بالقذائف والعبوات الناسفة.
وتظهر صور حطام كبير لجرافات للاحتلال، عجز عن سحبها، بعد تعرضها لانفجارات دمرتها بصورة كاملة.
وفي صور آخرى، تظهر ناقلة جنود مدرعة للاحتلال، بحالة كاملة، بعد إعطابها، بين ركام أحد المنازل في منطقة جباليا شمال قطاع غزة