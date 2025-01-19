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غارات أمريكية على صنعاء تستهدف مواقع للحوثيين

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- خاص
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 أعلنت جماعة الحوثي باليمن، فجر الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت 4 غارات على العاصمة صنعاء شمال البلاد.

وقالت قناة المسيرة: " أن 4 غارات أمريكية تستهدف منطقة الأزرقين شمال العاصمة اليمنية صنعاء".

وكانت أعلنت جماعة الحوثي عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"، وعدد من القطع الحربية التابعة لها، بصواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة.

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