أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم في صنعاء وعدن

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أسعار صرف الدولار الامريكي والريال السعودي أمام الريال اليمني، في صنعاء وعدن، لصباح اليوم الأحد 19 يناير 2025، في محلات الصرافة:

عدن:

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 2175

البيع: 2195

السعودي:

الشراء: 570

البيع: 574

صنعاء:

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 535

البيع: 540

-السعودي: الشراء: 138

البيع: 140