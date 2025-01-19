أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم في صنعاء وعدن

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أسعار صرف الدولار الامريكي والريال السعودي أمام الريال اليمني، في صنعاء وعدن، لصباح اليوم الأحد 19 يناير 2025، في محلات الصرافة:
عدن:
-الدولار الأمريكي:
الشراء: 2175
البيع: 2195
الشراء: 570
البيع: 574
صنعاء:
-الدولار الأمريكي:
الشراء: 535
البيع: 540
-السعودي: الشراء: 138
البيع: 140