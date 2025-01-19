حماس تكشف عن سبب تأخر تسليم أسماء المحتجزين

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشفت حركة حماس، صباح اليوم الأحد، عن أسباب تأخر تسليم أسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار اعتبارا من الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد.

وقالت حماس، في بيان، إن الحركة «تؤكد التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتشير إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى لأسباب فنية ميدانية».

نتنياهو يهدد من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن «وقف إطلاق النار في غزة لن يبدأ في الموعد المقرر ما لم تقدم حماس قائمة بأسماء المحتجزات الثلاث» اللاتي من المفترض الإفراج عنهن اليوم في إطار صفقة التبادل.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنه أصدر أمرا للجيش بعدم البدء في تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المقرر أن يبدأ سريانه صباح اليوم، حتى تسلم حركة حماس أسماء المحتجزين الذين سيطلق سراحهم.

وذكر المكتب: «أصدر رئيس الوزراء تعليمات للجيش بأن وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يبدأ سريانه في 08:30 صباحا لن يبدأ حتى تتسلم إسرائيل قائمة المحتجزين الذين سيطلق سراحهم والتي تعهدت حماس بتقديمها».

فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن «إسرائيل أبلغت قطر بأنها تمنح مهلة لحماس لتسليم القائمة حتى الساعة الثامنة صباحًا وإلا ستتحمل العواقب».

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد، (06:30 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية بشكل نهائي على الاتفاق