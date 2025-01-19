تفاصيل مثيرة في عقد هالاند الجديد وهي الأعلى في التاريخ

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يتقاضى النجم النرويجي إرلينغ هالاند قرابة مليون جنيه إسترليني أسبوعياً وفقا لعقده الجديد الذي وقعه مع مانشسر سيتي الإنجليزي يوم الجمعة، وبات بذلك أعلى لاعب أجرا في تاريخ كرة القدم.

وكان سيتي أعلن تمديد عقد هدافه النرويجي 9 أعوام ونصفا يوم الجمعة ليكون بذلك لاعبا للسماوي من 2022 حتى 2034.

ونشرت "ديلي ميل" الإنجليزية تفاصيل عقد هداف الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين والممتد 9 أعوام ونصف، والذي لا يحتوي على شرط جزائي ليكون هالاند الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم حتى الآن.

ويبلغ أجر هالاند الجديد أكثر من راتبه الأسبوعي السابق، 865 ألف جنيه إسترليني، باحتساب المزايا الجديدة وحقوق الصور ليكون قرابة مليون جنيه إسترليني أسبوعيا حتى 2034.

من ومنذ انتقاله إلى سيتي صيف 2022، سجل هالاند 111 هدفا في 126 مباراة وتوج معه بست بطولات