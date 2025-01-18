ثنائية نونيز في اللحظات الأخيرة تمنح ليفربول الفوز 2-صفر على برنتفورد

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - رويترز

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سجل البديل داروين نونيز هدفين في الوقت بدل الضائع ليمنح ليفربول الفوز 2-صفر على برنتفورد اليوم السبت، إذ انتظر متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى النهاية ليحقق فوزه الأول في الدوري عام 2025.

وأهدر لويس دياز وكودي جاكبو فرصتين جيدتين قبل نهاية الشوط الأول، حيث أجبر رايان جرافنبرخ الحارس مارك فليكن على التصدي لمحاولة خطيرة، بينما سدد دومينيك سوبوسلاي كرة مرت فوق العارضة مع تكثيف الزوار لضغطهم.

لكن برنتفورد صمد وبدا في طريقه للحصول على نقطة مستحقة حتى حول نونيز تمريرة ترينت ألكسندر-أرنولد العرضية إلى داخل المرمى من مدى قريب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعدها بدقيقتين ليضمن النقاط الثلاث.

وظل ليفربول في الصدارة برصيد 50 نقطة من 21 مباراة، متقدما بفارق سبع نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني الذي يستضيف أستون فيلا في وقت لاحق من اليوم.

ويحتل برنتفورد المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة من 22 مباراة.