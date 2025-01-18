بلاغ لكل شركات الطيران العالمية بمنع نقل اي إسرائيليين او ايرانيين الى دمشق تفاصيل محادثات احمد الشرع مع محمد بن زايد .. إسرائيل تتحدث عن خطة دفاعية لانسحابها من غزة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدشن امتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثقافي للعام الجامعي 2026 - 2025م بجامعة إقليم سبأ وزير الأوقاف يستقبل وفدًا من الإدارة السورية الجديدة بمكة المكرمة ويتلقى دعوة لزيادة دمشق تكريم الرائد الكشفي علي حشوان في الملتقى الكشفي الدولي الثالث في الكويت تكريم أوائل طلاب مدارس النازحين بحافظة مأرب عدن: الصحفي ''أحمد ماهر'' يغادر سجن ''بئر أحمد'' سيء الصيت بعد فترة طويلة قضاها في زنازين المجلس الإنتقالي تفاصيل عرض مغري قدمه الهلال السعودي للمصري محمد صلاح هدنة غزة تربك حسابات الحوثيين ... سيناريوهات البحث عن أسباب البقاء
دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني امتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثقافي للعام الجامعي 2026 - 2025م صباح اليوم الأحد بجامعة إقليم سبأ محافظة مأرب
وخلال التدشين قال نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال أن الإمتحانات في مركز جامعة إقليم سبأ تجري حسب الخطة المزمنة من وزارة التعليم العالي موضحا أن عدد الطلاب المنسقين للإمتحانات 204طالب وطالبة موزعين على 4قاعات امتحانية.
مشيدا بالجهود الكبيرة التي قامت بها اللجان الأمتحانية لتهيئة الاجواء للطلاب وتجهيز كل ما يلزم من متطلبات لإنجاح العملية الامتحانية شاكرا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور خالد أحمد الوصابي
وخلال التدشين طاف الدكتور الرمال على القاعات الامتحانية مطلعا على سير أدائها حاثا الطلاب المتقدمين للامتحانات على بذل المزيد من الإجتهاد للتنافس على الحصول للمنح الدراسية