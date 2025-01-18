وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدشن امتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثقافي للعام الجامعي 2026 - 2025م بجامعة إقليم سبأ

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني امتحانات المفاضلة لمنح التبادل الثقافي للعام الجامعي 2026 - 2025م صباح اليوم الأحد بجامعة إقليم سبأ محافظة مأرب

وخلال التدشين قال نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال أن الإمتحانات في مركز جامعة إقليم سبأ تجري حسب الخطة المزمنة من وزارة التعليم العالي موضحا أن عدد الطلاب المنسقين للإمتحانات 204طالب وطالبة موزعين على 4قاعات امتحانية.

مشيدا بالجهود الكبيرة التي قامت بها اللجان الأمتحانية لتهيئة الاجواء للطلاب وتجهيز كل ما يلزم من متطلبات لإنجاح العملية الامتحانية شاكرا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور خالد أحمد الوصابي

وخلال التدشين طاف الدكتور الرمال على القاعات الامتحانية مطلعا على سير أدائها حاثا الطلاب المتقدمين للامتحانات على بذل المزيد من الإجتهاد للتنافس على الحصول للمنح الدراسية