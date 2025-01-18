وزير الأوقاف يستقبل وفدًا من الإدارة السورية الجديدة بمكة المكرمة ويتلقى دعوة لزيادة دمشق تكريم الرائد الكشفي علي حشوان في الملتقى الكشفي الدولي الثالث في الكويت تكريم أوائل طلاب مدارس النازحين بحافظة مأرب عدن: الصحفي ''أحمد ماهر'' يغادر سجن ''بئر أحمد'' سيء الصيت بعد فترة طويلة قضاها في زنازين المجلس الإنتقالي تفاصيل عرض مغري قدمه الهلال السعودي للمصري محمد صلاح هدنة غزة تربك حسابات الحوثيين ... سيناريوهات البحث عن أسباب البقاء الحوثيون يعلنون استهداف مقر ''الدفاع الإسرائيلية'' وجيش الاحتلال يور رواية مختلفة أول لاعب يمني يشارك في الدوري السعودي للمحترفين بعد عقوبات أمريكية على بنك اليمن والكويت.. خبراء اقتصاد يحذرون البنوك في صنعاء إسرائيل تنشر قائمة أسماء أكثر من 700 أسير فلسطيني من المقرر الإفراج عنهم
استقبل وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة بمكتب شؤون حجاج اليمن في مكة المكرمة وفدًا من الجمهورية العربية السورية الشقيقة برئاسة مدير أوقاف العاصمة دمشق مدير الحج الأستاذ سامر بيرقدار، حيث نقل الوفد السوري لمعاليه دعوة من نظيره السوري في الإدارة الجديدة الشيخ حسام حاج حسين لزيارة العاصمة دمشق.
وفي اللقاء بارك معالي الوزير للوفد السوري انتصار ثورة الشعب السوري على النظام الطائفي ومليشيا إيران بعد سنوات من الكفاح والصبر، كما تطرق اللقاء إلى تبادل الخبرات والتعاون بين مكتب شؤون حجاج اليمن ونظيره السوري.
وعبر شبيبة عن تطلع الشعب اليمني إلى تعزيز أواصر العلاقات والتعاون، خصوصًا وأننا اشتركنا جميعًا في الكفاح والمعاناة والضرر جراء ظلم المليشيات الطائفية المدعومة من إيران، على أمل أن يتحقق للشعب اليمني النصر الذي ناله الأشقاء السوريون، وتعود صنعاء كما عادت دمشق إلى حاضنتها العربية.
من جانبه، أشاد رئيس الوفد السوري بجهود وزارة الأوقاف اليمنية في خدمة الحجاج اليمنيين، مؤكدًا حرصه على تعزيز أواصر التعاون مع الجمهورية اليمنية في مختلف المجالات.