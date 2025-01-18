وزير الأوقاف يستقبل وفدًا من الإدارة السورية الجديدة بمكة المكرمة ويتلقى دعوة لزيادة دمشق

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مكة المكرمة

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استقبل وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة بمكتب شؤون حجاج اليمن في مكة المكرمة وفدًا من الجمهورية العربية السورية الشقيقة برئاسة مدير أوقاف العاصمة دمشق مدير الحج الأستاذ سامر بيرقدار، حيث نقل الوفد السوري لمعاليه دعوة من نظيره السوري في الإدارة الجديدة الشيخ حسام حاج حسين لزيارة العاصمة دمشق.

وفي اللقاء بارك معالي الوزير للوفد السوري انتصار ثورة الشعب السوري على النظام الطائفي ومليشيا إيران بعد سنوات من الكفاح والصبر، كما تطرق اللقاء إلى تبادل الخبرات والتعاون بين مكتب شؤون حجاج اليمن ونظيره السوري.

وعبر شبيبة عن تطلع الشعب اليمني إلى تعزيز أواصر العلاقات والتعاون، خصوصًا وأننا اشتركنا جميعًا في الكفاح والمعاناة والضرر جراء ظلم المليشيات الطائفية المدعومة من إيران، على أمل أن يتحقق للشعب اليمني النصر الذي ناله الأشقاء السوريون، وتعود صنعاء كما عادت دمشق إلى حاضنتها العربية.

من جانبه، أشاد رئيس الوفد السوري بجهود وزارة الأوقاف اليمنية في خدمة الحجاج اليمنيين، مؤكدًا حرصه على تعزيز أواصر التعاون مع الجمهورية اليمنية في مختلف المجالات.