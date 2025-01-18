تكريم الرائد الكشفي علي حشوان في الملتقى الكشفي الدولي الثالث في الكويت

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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كرم الرائد الكشفي علي عبدالله حشوان في الملتقى الكشفي الدولي الثالث لتمكين الشباب الذي انعقد في الكويت خلال الفترة 11_17 يناير الجاري ..

هذا وقد كرم الرائد حشوان مع كوكبة من المؤسسين الرواد للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات وعدد من رواد الكشافة والمرشدات ل 19رابطة وقسم ولجنة في العالم العربي المنضوية تحت لواء الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات بما فيها لجنة رواد الجمهورية اليمنية

وفي تصريح للقائد حشوان المفوض الكشفي لمحافظة مأرب مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة

عضو مجلس ادارة جمعيه الكشافه والمرشدات قال "انا سعيد بهذا التكريم الذي يرفع راية اليمن الكشفية عاليا واشكر دولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا على التنظيم والكرم والضيافة والشكر موصول لجمعية الكشافة الكويتية ورئيسها الرائد الكشفي العروبي الدكتور عبدالله الطريجي رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والاتحاد الكشفي للبرلمانيين .

وأضاف "كما اشكر سعادة اللواء سلطان بن علي العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب على دعمه للكشافة بالمحافظة خاصة والوطن عموما ولدعمه لنا للمشاركة والحضور المشرف كما اشكر من رشحني لهذا التكريم المهيب واخص به قيادة جمعية الكشافة اليمنية الممثلة بمعالي وزير الشباب والرياضة رئيس جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية الاستاذ نايف البكري والمفوض العام للجمعية القائد مشعل الداعري ورئيس لجنة الرواد وزملائي في لجنة الرواد اليمنية.