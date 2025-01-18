تكريم أوائل طلاب مدارس النازحين بحافظة مأرب

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار - خاص

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أُقيم بمدينة مأرب اليوم ،حفلٌ تكريمي لأوائل طلاب ثانوية الشهيد العقال للنازحين، للعام الدراسي 2024/2025م، البالغ عددهم 50طالبا وطالبة.

وفي التكريم الذي حضره وكيل محافظة حجة عبدالكريم هرمز ، أكد مدير التعليم العام بمكتب التربية أحمد العبادي، أن تكريم الأوائل يساهم في دعم العملية التعليمية والتربوية، وفي ذات الوقت يشجع الطلاب على الإبداع والعطاء والتحصيل العلمي، منوهًا بجهود السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة وإيلائه للتعليم مكانة عليا واهتماما خاصا.،مشيرا إلى جهود مكتب التربية والتعليم في المحافظة وإدارات المدارس والمعلمين في إنجاح العملية التعليمية.

من جهة أخرى بارك مدير ثانوية العقال للنازحين عبدالرزاق القردعي ،لطلاب المدرسة الأوائل وأولياء أمورهم تفوقهم العلمي، وحصدهم مراتب متقدمة، واجتهادهم ومثابرتهم في التحصيل العلمي.

واعتبر القردعي أن تكريم أوائل الطلاب النازحين في ظل النزوح والحصار والحرب التي شنتها مليشيا الحوثي على مديريات المحافظة وتهجير أبنائها، يعد تتويجا للجهد التربوي والعطاء التعليمي....مؤكدًا العمل على تجاوز كل الصعاب التي تعيق العملية التعليمية التي حاول الحوثي فرضها على اليمن، وسعيه لإفشال العملية التعليمية.

مشيدا بحرص مكتب التربية على تكريم الطلاب الأوائل الذين يُعول عليهم بناء الوطن وتنميته.

تخلل حفل التكريم فقرات فنية وأناشيد معبرة وقصائد شعرية، وتكريم المعلمين والطلاب الأوائل بشهادات التفوق والحوافز الرمزية.