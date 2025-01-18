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عدن: الصحفي ''أحمد ماهر'' يغادر سجن ''بئر أحمد'' سيء الصيت بعد فترة طويلة قضاها في زنازين المجلس الإنتقالي

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أفرجت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي عن الصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجونها بالعاصمة عدن منذ نحو عامين ونصف.

وفي 25 ديسمبر الماضي 2024، أصدرت محكمة استئناف مدينة عدن، ، حكماً ببراءة الصحفي "أحمد ماهر".

وغادر الصحفي ماهر ظهر اليوم السبت سجن بئر أحمد سيء الصيت ووصل منزله بعد سنوات من الاختطاف والتعذيب والمحاكمة غير القانونية.

وفي يناير الجاري، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الحكومية بالإفراج الفوري عن الصحفي اليمني، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من صدور حكم قضائي ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.

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