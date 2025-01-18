تفاصيل عرض مغري قدمه الهلال السعودي للمصري محمد صلاح

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تزداد التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وسط تقارير تفيد برغبة نادي الهلال السعودي في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة «ميدل إيست مونيتور» أن الهلال قدم عرضاً مغرياً لصلاح بقيمة 150 مليون ريال سعودي سنويًا (32.5 مليون دولار)، ليصل إجمالي الصفقة إلى 300 مليون ريال سعودي (65 مليون دولار) لمدة موسمين.

هذا العرض يتجاوز بكثير راتب صلاح الحالي مع ليفربول، البالغ 18 مليون جنيه إسترليني (22 مليون دولار) سنوياً.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الهلال يجري مفاوضات مع إدارة ليفربول لشراء الستة أشهر المتبقية من عقد صلاح، ما قد يتيح انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

من جهته، استبعد مدرب الهلال، خورخي خيسوس، حدوث الصفقة في يناير (كانون الثاني) الحالي، لكنه لم يغلق الباب أمام انتقال محتمل نهاية الموسم.

وقال خيسوس في تصريحات نقلتها صحيفة «ستاندرد»: «محمد صلاح أو أي لاعب كبير آخر لن ينضم إلينا هذا الشتاء، لكن ربما الموسم المقبل».

وتأتي هذه التصريحات في ظل ارتباط اسم صلاح بعدة أندية سعودية، خصوصاً مع دخوله الأشهر الخمسة الأخيرة من عقده مع ليفربول، وسط غياب أي تقدم في مفاوضات التجديد.

صلاح، الذي أعرب مؤخراً عن استيائه من بطء مفاوضات تجديد عقده، صرح لـ«سكاي سبورتس» الشهر الماضي، بأنه «بعيد جداً» عن التوصل إلى اتفاق مع إدارة أنفيلد.

وعلى الرغم من ذلك، يواصل النجم المصري تقديم مستويات مميزة، حيث سجل هذا الموسم 21 هدفاً وصنع 17 في جميع المسابقات.

من جانب آخر، ذكرت «توك سبورت» أن الهلال قد يستغل «ثغرة استثنائية» في قوانين الانتقالات لتأمين التعاقد مع صلاح بين فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال يعدّ صلاح البديل الأنسب لنيمار، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي بعد تجربة قصيرة ومخيبة في الدوري السعودي بسبب الإصابات.