الحوثيون يعلنون استهداف مقر ''الدفاع الإسرائيلية'' وجيش الاحتلال يور رواية مختلفة

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أعلن الحوثيون اليوم السبت أنهم استهدفوا بصاروخ باليستي، مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، وفق بيان عسكري، اطلع عليه محرر مأرب برس.
وقال المتحدث العسكري للحوثيين: ''استهدفنا مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في يافا المحتلة بصاروخ ذو الفقار''.
وأضاف: ''صاروخ "ذو الفقار" وصل إلى هدفه بدقة عالية وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له''.
بينما أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، السبت، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن عقب تفعيل صفارات الإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب.
وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "عقب تفعيل صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق بالبلاد، اعترض سلاح الجو صاروخا أطلق من اليمن.