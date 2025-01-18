أول لاعب يمني يشارك في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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شهد الدوري السعودي للمحترفين، أمس الجمعة مشاركة أول لاعب يمني، ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري.

اللاعب اليمني عبدالعزيز مصنوم تواجد على دكة بدلاء نادي العروبة في مواجهة الخليج التي انتهت بفوز الخليج 3-0 ، ثم شارك في الدقيقة 57 وحصل على اعلى نسبة تقييم.

واختاره العراقي الكابتن عدنان حمد مدرب العروبة الجديد، لأول مرة ضمن تشكيلة الفريق الأول، بعد تصعيده من فريق الشباب، حيث قدم اداء مميز منذ احترافه مع العروبة.

واحترف مصنوم في العروبة السعودي قادما من حضرموت وسبق ان لعب في صفوف منتخبات اليمن في الفئات السنية حتى وصل للمنتخب الاول وشارك في بعض مباريات كأس الخليج الأخيرة بالكويت.