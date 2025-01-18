إسرائيل تنشر قائمة أسماء أكثر من 700 أسير فلسطيني من المقرر الإفراج عنهم

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 163

نشرت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم السبت قائمة تضم أسماء 735 أسيراً فلسطينياً من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، من بينهم زكريا الزبيدي، القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة فتح.

كما أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس أن من بين هؤلاء الأسرى 296 من أصحاب الأحكام العالية، لافتاً إلى أن عدد الأسرى الذين سيجري تحريرهم مرتبط بظروف المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بما في ذلك تحديد عدد الأحياء والقتلى.

وأوضح فارس أن الاحتلال الإسرائيلي "مصمم على إبعاد عدد من الأسرى الذين سيفرج عنهم"، مما أدى إلى تأجيل إطلاق سراح بعض الأسماء في المرحلة الأولى، فيما نوه المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين ثائر شريتح بأن القائمة تحتوي على أخطاء، بما في ذلك أسماء أسيرات أُفرج عنهن مسبقاً، وغياب بيانات عن 10 أسرى.

واليوم قالت الخارجية القطرية أن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ الساعة 8:30 صباح الأحد بالتوقيت المحلي واوصت بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية.