اغتيال قاضيين أمام المحكمة العليا في طهران

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قُتل قاضيان وأصيب ثالث، السبت، جراء هجوم مسلح أمام المحكمة العليا الإيرانية بالعاصمة طهران.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن مسلحاً نفذ هجوماً استهدف قضاة أمام المحكمة العليا.

وأكدت الوكالة مقتل القاضيين حجة الإسلام مقيسه، وحجة الإسلام رازيني، وإصابة قاض ثالث وحارسه الشخصي في الهجوم المسلح.

وأضافت أن المسلح انتحر بعد تنفيذ هجومه عبر إطلاق النار على نفسه، دون معرفة هويته على الفور.