تأجيل وتأخير الحمل قد يحرمك من الإنجاب في هذه الحالات ..تفاصيل مذهلة وغريبة

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يلجأ بعض الأزواج إلى تأجيل الإنجاب بعد الزواج، ويستمرون في تأخير فكرة الحمل لعدة سنوات، لكن هذا الأمرقد يحمل في طياته بعض المخاطر الصحية، التي قد تؤثر على قدرة المرأة على الإنجاب في المستقبل.

يرصد "الكونسلتو" في التقرير التالي، تأثير تأجيل الحمل، وهل يؤدي إلى دهور القدرة الإنجابية لبعض السيدات، وذلك حسبما ذكره الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري بالمعهد القومي للبحوث.

أضرار تأخير الحمل أوضح عباسي، أن تأجيل الحمل لفترات طويلة قد يؤدي إلى تدهور القدرة الإنجابية لبعض السيدات، مضيفًا أنه من المهم جدًا أن تعرف المرأة مخزونها من البويضات وقدرتها الإنجابية، خاصة إذا قررت تأجيل الحمل لعدة سنوات، فهناك تحليل يُسمى AMH يساعد في تحديد قدرة المرأة على الإنجاب من خلال قياس مخزون البويضات لديها.

وشرح عباسي أنه في حالة تأجيل الحمل، تواجه بعض النساء انخفاضًا في عدد البويضات أو انخفاضًا في جودتها مع مرور الوقت، مما يؤثر على فرص الحمل الطبيعي، مشيرًا إلى أهمية التشخيص المبكر والتقييم الشامل للقدرة الإنجابية لكلا الزوجين، خصوصًا عندما يكون هناك تأخير ملحوظ في التفكير في الإنجاب.

وأكد أن تأجيل الحمل يكون قرارًا مؤقتًا، لكن في بعض الحالات يؤدي إلى فقدان الفرص الإنجابية، لذلك، من الضروري أن يتم الفحص المبكر لتحديد المخاطر المحتملة.

وشدد الدكتور عمرو عباسي، على ضرورة أن يكون لدى الأزواج وعي كامل بتأثير تأجيل الحمل على القدرة الإنجابية، مشيرًا إلى أهمية الفحص الدوري لمخزون البويضات والحيوانات المنوية لتجنب المشاكل التي تؤثر على فرص الحمل في المستقبل