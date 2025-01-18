إسرائيل تستبق هدنة غزة.. وزوارقها تمطر القطاع بالقذائف ومصادر تكشف حجم الدمار

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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لم تفوت إسرائيل فرصة الساعات الأخيرة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، دون أن تواصل قصفها وغارات على قطاع غزة المدمر.

فقد أفاد مصادر إعلامية اليوم السبت بارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة في كامل أنحاء القطاع نيران الزوارق كما أضاف أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة، ونحو مخيم النصيرات وسط القطاع. بينما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي منازل المواطنين في حي الصبرة بمدينة غزة والمناطق الشمالية أيضا.

إلى ذلك، نسف الجيش الاسرائيلي عدداً من منازل المواطنين في بيت حانون ومحيط مخيم جباليا ومنطقة الصفطاوي شمال القطاع.

أكثر من 100 قتيل ومنذ الإعلان عن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس مساء الأربعاء الماضي، لم تهدأ الغارات على غزة التي تحولت معظم أبنيتها لاسيما في الشمال إلى أثر بعد عين. فيما أكد الدفاع المدني أن أكثر من 100 قتيل سقطوا حتى أمس الجمعة جراء القصف الإسرائيلي.

وأدت أشهر من الحرب المريرة والدامية في غزة إلى مقتل أكثر من 46 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال. فيما نزح ما يقارب مليوني فلسطيني أكثر من مرة خلال 15 شهرا، وسط شح في المساعدات الطبية والغذائية بفضل القيود التي فرضتها إسرائيل. ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وانتشار الجوع والمرض ونقص الرعاية الطبية