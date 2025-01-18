ارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود في عدن

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص

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شهدت العاصمة المؤقتة عدن اليوم السبت ارتفاعًا غير متوقع في أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر دبة البترول من 29,000 ريال إلى 31,300 ريال.

وأوضح المواطنون أن جميع محطات الوقود الحكومية بدأت بتطبيق السعر الجديد، والذي يعادل 31,300 ريال لدبة سعة 20 لترًا.

يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مع غياب التدخل الفعلي من الحكومة لضبط أسعار الصرف وتحسين الوضع الاقتصادي.