عقوبات أمريكية جديدة على بنك اليمن و الكويت ارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود في عدن ترامب يقتحم واشنطن اليوم السبت لبدء احتفالات تنصيبه قرار حاسم بشأن تيك توك غدا الأحد بانتظار ضمانات بايدن فقط حماس لم تستسلم والعالم لن ينسى مذبحة غزة.. رؤية غربية واشنطن تحذر الحوثيين من أسوأ السيناريوهات ...حان الوقت للرد عليهم مجلس الأمن يعتمد قرارا دوليا جديدا خص به المليشيات الحوثية توكل كرمان: آن الأوان لحل القضية الفلسطينية وعلى العالم أن يقف إجلالاً لنضالهم المجلس العربي يدعو الى محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن جرائم غزة وعدم إفلاتهم من العقاب وفقاً للقانون الدولي وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد يوقع في ختام مؤتمر الحج والعمرة عدة اتفاقيات تهدف لتقديم الخدمات النوعية للحجاج
شهدت العاصمة المؤقتة عدن اليوم السبت ارتفاعًا غير متوقع في أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر دبة البترول من 29,000 ريال إلى 31,300 ريال.
وأوضح المواطنون أن جميع محطات الوقود الحكومية بدأت بتطبيق السعر الجديد، والذي يعادل 31,300 ريال لدبة سعة 20 لترًا.
يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مع غياب التدخل الفعلي من الحكومة لضبط أسعار الصرف وتحسين الوضع الاقتصادي.