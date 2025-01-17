واشنطن تحذر الحوثيين من أسوأ السيناريوهات ...حان الوقت للرد عليهم

الجمعة 17 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 227

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، جماعة الحوثي مما سمتها "أسوأ السيناريوهات" حال استمرت في الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت السفيرة دوروثي شيا، نائبة المندوبة الدائمة في الأمم المتحدة -في كلمة الولايات المتحدة التي ألقتها خلال الجلسة الشهرية الخاصة بالملف اليمني- "في الأيام الأخيرة، وسع الحوثيون حملتهم لاحتجاز اليمنيين الأبرياء، مستهدفين المزيد من موظفي السفارة السابقين الذين يحاولون ببساطة القيام بوظائفهم".

وأكدت أن "الولايات المتحدة تعتقد أن الوقت قد حان للرد على التهديد الحوثي المتزايد من خلال محاسبة إيران على تمكين الحوثيين من شن هجمات صاروخية بعيدة المدى على الشحن الدولي وعلى إسرائيل".

وشددت على ضرورة أن تتضمن التقارير الدورية التي يقدمها الأمين العام إلى هذا المجلس "معلومات عن توفير الأسلحة المتقدمة المستخدمة في الهجمات التي أصبحت أكثر تعقيدا".

ودعت إلى اتخاذ إجراءات لحرمان الحوثيين من الإيرادات غير المشروعة التي تستخدمها لتمويل هجماتهم، واستخدام مزيد من العقوبات، مع عدم إغفال العلاقة المتنامية بين الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى مثل حركة الشباب.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية "يجب أن تتوقف هجمات الحوثيين حتى يتمكن اليمن من تجنب أسوأ السيناريوهات"، مضيفة "إن الحوثيين هم العائق الرئيسي أمام المزيد من الدعم الدولي ويعرضون إمكانية السلام في اليمن للخطر