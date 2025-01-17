المجلس العربي يدعو الى محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن جرائم غزة وعدم إفلاتهم من العقاب وفقاً للقانون الدولي

الجمعة 17 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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وجه المجلس العربي دعوة للمجتمع الدولي طالب فيها تحمله مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتـلال الذي يمثل الجذر الأساسي لمعاناة أهل فلسطين.

كما أكد "ان العدالة الحقيقية تقتضي محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غـزة، وشدد في بيان له إطلع عليه موقع مأرب برس بضرورة إقامة

محاكمات عادلة تضمن عدم إفلات الجناة من العقاب وفقاً للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

كما دعا المجلس العربي في بيانه "كل دول المنطقة والعالم للتداعي للانطلاق فورا في جهود إعمار غـ..زة وتمكين المواطنين الذين خسروا كل شيء من ظروف العيش الكريم بعد معاناة لم يشهد العالم مثلها منذ عقود طويلة

كما عبر البيان قائلا "ببالغ السعادة والارتياح تلقينا البارحة في المجلس العربي خبر التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد 466 يوماً من حرب الإبادة الجماعية على أهلنا الصامدين في غـ..زة. هذا الإعلان الذي يأتي بعد معاناة طويلة وجرائم مروعة بحق المدنيين الأبرياء هو خطوة نحو وقف نزيف الدم، لكنه لا يمثل نهاية المطاف.

وفي نهاية البيان ترحم المجلس العربي على أرواح شهداء غـزة الأبرار، ووجه تهانيه الى من اسماهم " أهلنا الشجعان في تلك الأرض الطيبة على صمودهم البطولي في وجه آلة الحرب والدمار، هذا الصمود يُعد شهادة حية على إرادة الشعب الفلسطيني التي لا تُقهر، والتي ستظل منارة للأحرار في كل مكان.

وأعتبر المجلس العربي "أن وقف إطلاق النار وحده ليس كافياً.

كما توجه المجلس بالشكر لكل من ساهم في الوصول إلى هذا الاتفاق الذي تنتظره أمتنا وكل الإرادات الحرة في العالم منذ أكثر من عام. ونشيد خاصة بالدور القطري الحاسم الذي أثمر اتفاقا يكفل حقوق وكرامة أهل غـ..زة الصامدين.