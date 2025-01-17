وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد يوقع في ختام مؤتمر الحج والعمرة عدة اتفاقيات تهدف لتقديم الخدمات النوعية للحجاج

الجمعة 17 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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في ختام فعاليات مؤتمر الحج والعمرة الذي أُقيم بمدينة جدة خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير، وقّع الدكتور مختار بن الخضر الرباش، وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد ونائب رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن، عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين مكتب شؤون حجاج اليمن والجهات المنفذة للخدمات.

شملت الاتفاقيات توقيع عقد مع مكتب الوكلاء الموحد المعني باستقبال الحجاج اليمنيين في المنافذ الجوية والبرية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، بدءًا من استقبالهم في المنافذ، مرورًا بنقلهم إلى المساكن المخصصة لهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وانتهاءً بتوديعهم عند مغادرتهم عبر هذه المنافذ.

كما تم توقيع اتفاقية للنقل بين المدن مع شركة البركة، تضمنت توفير حافلات حديثة بموديلات 2026 لضمان تقديم خدمات نقل مريحة وآمنة للحجاج، يأتي ذلك في ضوء توجيهات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد عيضة شبيبة باعتماد أعلى معايير الجودة والسلامة العالية لوسائل نقل الحجاج الداخليه والدولية، ما يعكس حرص البعثة اليمنية على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وتؤكد هذه الاتفاقيات على التزام مكتب شؤون حجاج اليمن بالعمل المشترك مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتيسير مناسك الحج للحجاج اليمنيين، وضمان تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجاتهم وتسهم في تسهيل أدائهم لمناسكهم.

حضر مراسم التوقيع الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة عارف البركاني، مدير عام التنظيم والحسابات عبد الجبار المزلم، مراد صبيح مدير مكتب وكيل قطاع الحج والعمرة، صالح العولقي مدير إدارة المتابعة والتنسيق، محمد نجيب مدير إدارة الحج، ماهر البرح مدير إدارة العمرة بالقطاع.