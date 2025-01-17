المليشيات الحوثية تترك قتلاها وجرحاها بالأزارق .. بعد مواجهات ضارية مع القوات المشتركة جنوبي اليمن

الجمعة 17 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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صدّت القوات المشتركة المرابطة في جبهة تورصة بمديرية الأزارق، فجر اليوم الجمعة 17يناير/ 2025، هجوما واسعا شنّته مليشيات الحوثي في قطاع حلحال المحاذي لجبهة المسيمير بمحافظة لحج (جنوبي اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ"مأرب برس" أن المليشيا شنّت هجومها عبر محورين مختلفين مدعومة بتغطية نارية كثيفة في محاولة لتحقيق تقدم ميداني في المنطقة إلا أن القوات المشتركة تصدت للهجوم ببسالة مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مباشرة استمرت نحو ثلاث ساعات متواصلة.

وأسفرت المواجهات عن تكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات حيث قُتل عدد من عناصرها خلال الاشتباكات وتحت وطأة الخسائر اضطرت المليشيات إلى الانسحاب تاركة خلفها قتلاها وعدداً من معداتها المتضررة.

وأكد المصدر أن الاستعداد العالي واليقظة المستمرة كان لهما الدور الحاسم في إفشال هذا الهجوم الحوثي، مشيرًا إلى أن القوات في جاهزية تامة للتصدي لأي محاولات تسلل أو اعتداءات جديدة في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة من التحركات الحوثية التي تستهدف جبهات القتال الجنوبية في حين تواصل القوات المشتركة التصدي لهذه المحاولات ببسالة مدافعة عن أمن واستقرار المناطق المحررة.