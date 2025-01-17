وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد يوقع في ختام مؤتمر الحج والعمرة عدة اتفاقيات تهدف لتقديم الخدمات النوعية للحجاج المليشيات الحوثية تترك قتلاها وجرحاها بالأزارق .. بعد مواجهات ضارية مع القوات المشتركة جنوبي اليمن الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بالسجن 14 عامًا وزوجته 7 سنوات في قضايا فساد غارات أمريكية على محافظة عمران بايدن يكشف كواليس صفقة غزة ويتحدث عن أنفاق حماس التي وصفها بالمذهلة يحسن الانتصاب- 6 فوائد يقدمها القرنفل مع الحليب للرجال تعرف على عشبة سحرية ومذهلة تستخدم في علاج أمراض الكبد والسرطان تنسيق يمني-بريطاني لعقد اجتماع للمانحين في نيويورك لدعم اليمن غرق طفلان في خزان مياه بمحافظة الضالع الحوثيون يحولون المدارس إلى معسكرات تدريب .. ومسيرات النفير العام تتحول الى طعم لتجنيد الأطفال
صدّت القوات المشتركة المرابطة في جبهة تورصة بمديرية الأزارق، فجر اليوم الجمعة 17يناير/ 2025، هجوما واسعا شنّته مليشيات الحوثي في قطاع حلحال المحاذي لجبهة المسيمير بمحافظة لحج (جنوبي اليمن).
وقال مصدر عسكري لـ"مأرب برس" أن المليشيا شنّت هجومها عبر محورين مختلفين مدعومة بتغطية نارية كثيفة في محاولة لتحقيق تقدم ميداني في المنطقة إلا أن القوات المشتركة تصدت للهجوم ببسالة مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مباشرة استمرت نحو ثلاث ساعات متواصلة.
وأسفرت المواجهات عن تكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات حيث قُتل عدد من عناصرها خلال الاشتباكات وتحت وطأة الخسائر اضطرت المليشيات إلى الانسحاب تاركة خلفها قتلاها وعدداً من معداتها المتضررة.
وأكد المصدر أن الاستعداد العالي واليقظة المستمرة كان لهما الدور الحاسم في إفشال هذا الهجوم الحوثي، مشيرًا إلى أن القوات في جاهزية تامة للتصدي لأي محاولات تسلل أو اعتداءات جديدة في المنطقة.
ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة من التحركات الحوثية التي تستهدف جبهات القتال الجنوبية في حين تواصل القوات المشتركة التصدي لهذه المحاولات ببسالة مدافعة عن أمن واستقرار المناطق المحررة.