الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بالسجن 14 عامًا وزوجته 7 سنوات في قضايا فساد

الجمعة 17 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان المسجون أساسا والوارد اسمه في 200 قضية، الجمعة بالسجن 14 عاما بعد إدانته بتهمة الفساد.

وقال خان للصحافيين بعد صدور الحكم الجمعة في قاعة المحكمة في سجن أديالا حيث هو مسجون "لن أقوم بأي صفقة ولن أطلب أي تخفيف" للعقوبة.

ووقفت إلى جانبه زوجته الثالثة بشرى بيبي التي مثلت في القضية نفسها وهي حرة. وقد حكم عليها الجمعة بالسجن سبع سنوات في إطار القضية نفسها التي تشمل اختلاس أموال من مؤسسته "القدير تراست"، على ما أعلن القاضي ناصر جواد رنا.

يذكر أن خان مسجون منذ أغسطس 2023 وهو متهم في حوالى 200 قضية.