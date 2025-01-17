غارات أمريكية على محافظة عمران

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أعلنت جماعة الحوثي أن الطيران الأمريكي شن فجر اليوم 5 غارات جوية استهدفت محافظة عمران شمال اليمن.
الغارات استهدفت مديرية حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران وفق اعلام الحوثيين، دون مزيد من التفاصيل
وسبق للطيران الإمريكي أن أغار على منطقة حرف سفيان مرتين خلال الأيام الماضية.