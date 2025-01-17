تعرف على عشبة سحرية ومذهلة تستخدم في علاج أمراض الكبد والسرطان

الجمعة 17 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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عشبة شوك الجمل، المعروفة أيضًا باسم "Silybum marianum"، هي واحدة من العلاجات العشبية التي اكتسبت شهرة واسعة على مر العصور، وتتميز بأزهارها البنفسجية المميزة وعروقها البيضاء، وبفعل المركبات النشطة المعروفة باسم "سيليمارين"، أصبحت شوك الجمل رمزًا للصحة الطبيعية بسبب فوائدها المتعددة الناتجة عن احتوائها على مضادات الأكسدة والفيروسات والالتهابات.

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" أبرز فوائد عشبة شوك الجمل العلمية المثبتة ودورها في علاج الأمراض المختلفة، وفقًا لموقع "

Health line". 1.حماية الكبد

تُعد عشبة شوك الجمل علاجًا تقليديًا فعالًا لصحة الكبد، وتُستخدم بشكل شائع كمكمل غذائي للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد مثل التهاب الكبد، الكبد الدهني، وحتى سرطان الكبد.

أظهرت دراسة أجريت عام 2021 تحسنًا في وظائف الكبد لدى الأشخاص المصابين بالكبد الدهني غير الكحولي الذين تناولوا مكملات شوك الجمل، كما يُعتقد أنها تقلل من التلف الناتج عن الجذور الحرة أثناء عملية التمثيل الغذائي للمواد السامة.

مع ذلك، تبقى الحاجة قائمة لمزيد من الدراسات لتحديد الجرعات المناسبة ومدة العلاج المثلى.

2-استُخدمت شوك الجمل قديمًا في علاج الأمراض العصبية مثل الزهايمر والشلل الرعاش، وتتميز العشبة بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، ما يجعلها قادرة على حماية خلايا الدماغ من التلف. أظهرت دراسات على الحيوانات أن "سيليمارين" يُقلل من تراكم اللويحات البروتينية المرتبطة بمرض الزهايمر، إلا أن تأثيره على البشر لم يُدرس بعمق بعد.

3. الوقاية من هشاشة العظام

تلعب عشبة شوك الجمل دورًا محتملاً في تعزيز صحة العظام، وأظهرت تجارب على الحيوانات أن "سيليمارين" يُحفز تمعدن العظام ويُقلل من فقدان الكتلة العظمية، مما يجعلها علاجًا وقائيًا واعدًا للنساء بعد انقطاع الطمث.

4. تحسين علاج السرطان تُظهر الدراسات الحديثة أن عشبة شوك الجمل قد تُعزز فعالية العلاج الكيميائي ضد السرطان وتقلل من آثاره الجانبية، وكما يُعتقد أنها تحفز النشاط المضاد للأورام وتحمي الخلايا السليمة من التلف. ومع ذلك، فإن الدراسات البشرية المتوفرة لا تزال محدودة، ما يترك الباب مفتوحًا لمزيد من البحث.

5. تعزيز إنتاج حليب الأم تشير دراسة عشوائية قديمة إلى أن تناول "سيليمارين" يوميًا لمدة 63 يومًا زاد من إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات بنسبة 64%، فإن الأدلة المتاحة حاليًا غير كافية لتأكيد سلامة وفعالية هذا الاستخدام.

6. علاج حب الشباب يُعتقد أن الإجهاد التأكسدي يلعب دورًا في تطور حب الشباب، وهنا تظهر فائدة عشبة شوك الجمل بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، وأظهرت دراسة أجريت عام 2012 أن تناول مكملات "سيليمارين" لمدة 8 أسابيع قلل من ظهور حب الشباب بنسبة 53%.

7. خفض مستويات السكر في الدم تُعد عشبة شوك الجمل مكملًا واعدًا لإدارة مرض السكري من النوع الثاني، وتوصلت دراسة أجريت عام 2021 أن "سيليمارين" يُحسن من حساسية الإنسولين ويُخفض مستويات السكر في الدم. قد يهمك:

هل الشيح يقضي على الخلايا السرطانية؟ هل عشبة شوك الجمل آمنة؟ تعتبر عشبة شوك الجمل آمنة عند تناولها فمويًا، ولكنها قد تسبب اضطرابات هضمية بسيطة مثل الإسهال أو الغثيان. الفئات التي يجب أن تتوخى الحذر عن استخدام عشبة شوك الجمل النساء الحوامل: لا توجد بيانات كافية حول سلامة استخدامها خلال الحمل.

المصابون بالحساسية: قد تُسبب ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه نباتات عائلة الأقحوان.

مرضى السكري: قد يؤدي تأثيرها الخافض للسكر إلى انخفاض حاد في مستويات السكر بالدم.

الحالات الحساسة للهرمونات: قد يكون للعشبة تأثيرات شبيهة بالإستروجين، مما يجعلها غير مناسبة لبعض حالات سرطان الثدي