تنسيق يمني-بريطاني لعقد اجتماع للمانحين في نيويورك لدعم اليمن

الجمعة 17 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أعلنت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، أن الأمم المتحدة طلبت مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم استجابتها الإنسانية في اليمن خلال العام 2025.

ويفتتح الاجتماع الدولي للمانحين يوم الاثنين، 20 يناير 2025، في نيويورك، حيث من المتوقع مشاركة حوالي 30 جهة إقليمية ودولية، وذلك بهدف تحفيز الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية وتعزيز قدرتها على المساهمة في الأمن والسلم الدوليين.

وفي إحاطة صحفية في الرياض، أوضحت عبدة أن هذا المؤتمر يُنظم بالتعاون بين المملكة المتحدة والحكومة اليمنية، وأكدت أن وزير الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية سيمثل بلاده، بينما سيكون الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء اليمني، ممثلاً عن اليمن، بمشاركة وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي.

كما أشار الإعلام الرسمي اليمني إلى لقاء العليمي مع السفيرة البريطانية حيث تمت مناقشة تطورات الأوضاع في اليمن وأهمية التنسيق حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والهيكلية اللازمة، بالإضافة إلى الدعم الدولي لرفع مستوى المعيشة.

وقالت عبدة إن الحكومة اليمنية ستعرض أولوياتها خلال المؤتمر، مشددة على أهمية الخطة المعتمدة من قبل مجلس القيادة الرئاسي لمسار الإصلاح.

وأعربت عن أملها في أن يطلق اجتماع نيويورك شراكة حقيقية بين المجتمع الدولي واليمن، واعتبرت أن المؤتمر يمثل خطوة هامة نحو تحقيق ذلك رغم التحديات القائمة.

كما أكدت السفيرة أن الأوضاع الحالية في اليمن تزداد صعوبة، خصوصًا مع تصعيد الحوثيين وهجماتهم على السفن التجارية، مما زاد من الضغط على المواطنين.

وذكرت أن دعم اليمن يعد أولوية كبرى لبريطانيا، وأن هذا الدعم سيستمر على الرغم من التحديات مثل ضعف مؤسسات الدولة.

وفيما يتعلق بمسألة الفساد في بعض مؤسسات الحكومة اليمنية، أكدت عبدة أهمية وجود آليات لمحاسبة ومراقبة الأداء لتحسين الدعم الدولي.

وعند سؤالهها عن تأثير الأوضاع في غزة على اليمن، أعربت السفيرة عن اعتقادها أنه من المبكر توقع أي تأثيرات، وأشارت إلى أن الحوثيين قد يستخدمون الوضع لتبرير أفعالهم.