غرق طفلان في خزان مياه بمحافظة الضالع

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لقي طفلان حتفهما يوم الخميس 16يناير/ 2025 غرقاً في خزان مياه بقرية قراوه مريس في محافظة الضالع (جنوبي اليمن).
وقال مصدر محلي لـ"مأرب برس" أن الضحيتين هما الطفل سامي ناشر علي محسن والطفلة بيان عمر مسعد قاسم.
وبحسب المصدر أن الطفلين سقطا في خزان المياه أثناء لعبهما بالقرب منه مما أدى إلى غرقهما على الفور حيث هرع الأهالي لمحاولة إنقاذهما فور اكتشاف الحادث إلا أنه كان قد فات الأوان.
وأثار هذا الحادث المأساوي حزناً عميقاً في أوساط سكان القرية حيث طالب الأهالي الجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة حول خزانات المياه لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.
يذكر أن حوادث الغرق في خزانات المياه المكشوفة تعد من المخاطر التي تهدد سلامة الأطفال في المناطق الريفية مما يستدعي تكثيف الجهود للحد من هذه المخاطر وتوعية المجتمع بأهمية حماية الأطفال.