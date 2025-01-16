الحوثيون يحولون المدارس إلى معسكرات تدريب .. ومسيرات النفير العام تتحول الى طعم لتجنيد الأطفال

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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نظمت مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابياً مسيراً عسكرياً في عدد من مديريات محافظة الضالع جنوبي اليمن، تحت ما أسمته "قوات التعبئة"، وذلك في إطار إعلان النفير العام واستعراض القوة.

وقالت مصادر محلية لـ"مأرب برس" أن المليشيات أجبرت طلاب المدارس في مديريات الحشاء ودمت وجُبن على المشاركة في هذا المسير العسكري مستخدمة التهديد والترهيب لإرغام الطلاب وأولياء أمورهم.

وكشفت المصادر أن نسبة كبيرة من المشاركين كانوا أطفالاً دون سن الثامنة عشرة في خطوة تعكس استغلال المليشيات للمدارس لتحويلها إلى معسكرات تدريب.

وأضافت المصادر أن المليشيات لم تكتفِ بإجبار الأطفال على المسير العسكري، بل عمدت إلى تدريبهم على استخدام السلاح وتعليمهم الرماية مما يحول هذه المؤسسات التعليمية إلى بؤر عسكرية ويضع الأطفال في خطر مباشر ويهدد مستقبلهم.

وتعد هذه الممارسات جزءاً من سياسة ممنهجة للمليشيات التي تستغل المؤسسات التعليمية لتوسيع قاعدتها القتالية وسط إدانات متزايدة من منظمات حقوقية محلية ودولية التي أعتبرت هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب واضحة تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.

يأتي هذا المسير العسكري في إطار تصعيد مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا وحشدها العسكري وفي ظل إستغلال المليشيات الحوثية للمؤسسات التعليمية والمواطنين البسطاء لتنفيذ أجنداتهم وسط تزايد الإستنكار من قبل الأهالي والمهتمين بالشأن الإنساني لما يصفونه بـ"تجنيد إجباري واستغلال سافر للأطفال والشباب".