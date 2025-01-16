خيار الانفصال يعود مجددا ...حلف قبائل حضرموت يعلن رفضه لنتائج اجتماع مجلس القيادة الرئاسي ويهدد بالتصعيد مجددا

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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عبر حلف قبائل حضرموت عن خيبة أمله من نتائج اجتماع المجلس الرئاسي يوم امس والمح بيان صادر عنه وصل مأرب برس نسخة منه عن رفضه الضمني لمخرجات اجتماع مجلس القيادة الرئاسي ملوحًا بالعودة للتصعيد.

ويسعى حلف قبائل حضرموت الى الانفصال تحت مسمى الحكم الذاتي ، ويعتبر الحلف الحكم الذاتي خياراً يحقق تطلعات أبناء حضرموت في إدارة شؤونهم بأنفسهم بعيدًا عن أي شكل من أشكال التبعية أو الإقصاء" حسب توصيف الحلف.

وأضاف البيان: إن ما خرج به الاجتماع من نتائج جاءت مخيبة للآمال عكس ما كان يتوقعه أبناء حضرموت من مباشرة خطوات التنفيذ لما تم إصداره من مصفوفة البيان الرئاسي (خطة تطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت التي أقرها «الرئاسي» الأسبوع الماضي).

واعتبر البيان اجتماع الثلاثاء تهربًا واضحًا من المجلس الرئاسي ويظهر النوايا الحقيقية حسب تعبير البيان .

واعتبر بيان حلف قبائل حضرموت أن «ما صدر في البيان الرئاسي ليس سوى محاولة التفاف على الموقف الحضرمي، والمراد منه إفشال التحركات المجتمعية لنيل استحقاقات حضرموت.

وأكد أن هذا النهج الذي يسلكه المجلس الرئاسي يدفع بالأوضاع نحو التصعيد، على الرغم من تجاوبنا، ورفع مذكرة من حلف قبائل حضرموت، تحمل آلية تنفيذية مقترحة بشأن الخوض في التنفيذ.

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد وجّه في اجتماع الثلاثاء بتكليف الحكومة بالإشراف ومتابعة الجهات المعنية للبدء بالدراسات اللازمة لإنشاء محطات كهربائية جديدة، وتحسين خدمات القطاع الصحي في محافظة حضرموت، بالاستفادة من عائدات بيع النفط الخام المخزون في خزانات الضبة والمسيلة، وفوائض الديزل لدى شركة بترومسيلة.

وأكد حرص الدولة على استيعاب أبناء حضرموت في القوات المسلحة والأمن وفقًا للقانون ومعايير التجنيد المعتمدة، وحشد كافة الموارد لتنمية المحافظة، وتعزيز شراكتها العادلة في هياكل الدولة، وأي استحقاقات سياسية قادمة بما يتناسب مع مكانتها، واستحقاقها على مختلف المستويات