قوات الجيش الوطني تفتك بالمليشيات الحوثية جنوب مأرب.. حصيلة الخسائر

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 271

تمكنت قوات الجيش، اليوم الخميس، من استهداف عدد من المواقع القتالية التابعة للمليشيات الحوثية الإرهابية في جبهات القتال جنوب مأرب.

وأكدت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الاستهداف أسفر عن مصرع عدد من عناصر المليشيات الحوثية وإعطاب مدفعية كانت تستخدمها المليشيات لتنفيذ أعمال عدائية على مواقع عسكرية لقوات الجيش في قطاع الغريقات.

وأضافت أن قوات الجيش،تمكنت، من تعطيل معدات للمليشيات الحوثية، كانت تستخدمها لاستحداث تحصينات وشق طرقات جديدة في قطاع العكد، كانت الإصابة دقيقة ونتج عنها تعطيل الآليات المعادية.

وبحسب المصادر، أصيب، إثنين من أبطال الجيش بنيران قناصة المليشيا الحوثية الارهابية في جبهة رغوان.