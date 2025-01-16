عاجل.. رئيس حزب الإصلاح يلتقي قائد قوات التحالف العربي .. تفاصيل الاجتماع

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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التقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبد الله اليدومي، في العاصمة السعودية الرياض، قائد القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية، الفريق الركن فهد السلمان.

وحسب موقع الحزب"الإصلاح نت" فقد جرى خلال اللقاء، الذي حضره أمين عام الإصلاح الأستاذ عبد الوهاب الآنسي، وعضوا الهيئة العليا الأستاذ عبد الرزاق الهجري، والأستاذ أحمد القميري، مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات على مختلف الأصعدة.

وتقدم اليدومي خلال اللقاء بخالص تهانيه، للفريق السلمان، بتعيينه قائداً للقوات المشتركة، متمنياً له النجاح في مهامه. وجدد تعازي حزب الإصلاح للقوات المشتركة والقوات السعودية، في استشهاد ضباط سعوديين بمدينة سيئون، في نوفمبر الماضي، إثر اعتداء غادر.

وأشاد اليدومي بالمواقف الأخوية المشرفة للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ودعمهم لليمن وشرعيته في مختلف المجالات.

وثمن اليدومي حرص المملكة على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في إنهاء انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن، والاستقرار، والسلام، والتنمية.

كما توجهت قيادة الإصلاح في اللقاء بالشكر لقيادة القوات المشتركة، على ما قدمته من دعم للقوات المسلحة اليمنية، في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية طوال السنوات الماضية.

وفي اللقاء أشاد قائد القوات المشتركة بدور القوى الوطنية اليمنية، وفي مقدمتها الإصلاح، منوهاً بحرص الإصلاح على توحيد القوى الوطنية، ومواقفه المشهودة في تعزيز الحفاظ على الهوية اليمنية والعربية، مجدداً التأكيد على استمرار دعم المملكة لليمن حتى استعادة الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد