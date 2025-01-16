جامعة العلوم والتكنولوجيا بمأرب تقيم اليوم العلمي الأول لطب الأسنان بمأرب

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب/عبدالله العطار

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أقام فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة مأرب، اليوم العلمي الأول لطب الأسنان في إقليم سبأ، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وطلاب وطالبات كلية طب الأسنان في الجامعة على مدى ثلاثة أيام.

وخلال افتتاح الفعالية، أشاد وكيل محافظة مأرب، عبدالله الباكري، بعقد مثل هذه الفعاليات العلمية ودورها في تطوير التعليم الأكاديمي وتحسين جودة مخرجاته في مختلف المجالات الطبية، وخاصة في مجال طب الأسنان.

مشيرًا إلى أهمية مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع والاستفادة من آخر الأبحاث العلمية التي توصلت إليها أعرق الجامعات العالمية وتطبيقها في الواقع بما ينعكس على تطوير القطاع الصحي وإحداث نقلة نوعية في مجال طب وجراحة الأسنان.

من جانبه، أكد رئيس جامعة إقليم سبأ، أ.د. محمد القدسي، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والمعاهد الصحية وتنسيق الجهود المشتركة لتحسين مخرجات التعليم العالي من خلال إقامة مثل هذه الأنشطة الهادفة لإثراء الجوانب العلمية والمعرفية في كافة المجالات، ولا سيما في المجالات الطبية.

بدورهم، استعرض مدير فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بمأرب، الدكتور إسماعيل الحفصي، ورئيس قسم طب الأسنان، الدكتور خليل الصبري، مراحل تأسيس قسم طب الأسنان في فرع الجامعة بمأرب منذ إنشائه واستقباله الدفعة الأولى من طلابه وطالباته في العام 2022م.

مشيدين بالشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الجامعة مع جامعة إقليم سبأ ومع قيادة القطاع الصحي بمحافظة مأرب، ودورها في تعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر الأكاديمية وتطوير البيئة الأكاديمية والمساهمة في تطوير الكفاءات الطبية لخدمة المجتمع.

وشهدت الفعالية تقديم خمس محاضرات علمية وأوراق بحثية قدمها أ.د. سماح العامري، وأ.د. نشوان العفيفي، ود. أمين السبئي، ود. باهر الطيار، ود. خليل الصبري، تناولت آخر التطورات التكنولوجية وأحدث التطبيقات التقنية في مجال طب وجراحة الأسنان، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأطباء في هذا المجال والحلول المقترحة لمعالجتها.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم العلمي الأول لطب الأسنان بإقليم سبأ معرضًا علميًا لعرض أهم الأدوات والتقنيات والمستلزمات الطبية الحديثة المستخدمة في مجال طب وجراحة الأسنان، وذلك في مبنى فرع الجامعة يومي السبت والأحد القادمين.