حرصًا منها على مبدأ الشفافية.. وزارة الأوقاف اليمنية تعلن استرداد 15 مليون ريال سعودي تمهيداً لإعادتها إلى الحجاج السعودية تدخل عالم التصنيع المطور وتوقع اتفاقية تاريخية مع الصين نتنياهو يراوغ بشأن اتفاق وقف الحرب في غزة ويكذب على حماس.. ماذا قال؟ المبعوث الأممي يبيع الوهم ويتحدث حول إمكانية توحيد البنك المركزي في اليمن وصرف الرواتب واستئناف تصدير النفط اعتراف اسرائيلي بالهزيمة.. نتنياهو فشل عسكريًا وسياسيًا ترحيب عربي ودولي واسع بإعلان اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة علاج مذهل ..للقلق وأهم طرق في الوقاية منه هل يتكرر أحداث 11 سبتمبر… طائرة تتجه نحو برج إيفل و إعلان شركة طيران يثير عاصفة باكستان تفاصيل مذهلة وغريبة.. اكتشاف قنبلة موقوتة تهدد العالم والكوكب بأكمله أكثر من 40 شهيدا وعشرات المصابين في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار
أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، اليوم الخميس، عن استرداد ما يقارب خمسة عشر مليون ريال سعودي من أجور خدمات حجاج اليمن لموسم 1445هـ .
وأوضح بلاغ صحفي للوزارة أن هذه المبالغ تتمثل في القيمة التي تم تحديدها لتطوير وتوسيع دورات المياه في مخيمات منى والتي لم يتم الموافقة على تطويرها من قبل الجهات المعنية لضيق الوقت، وكذا بعض الخدمات التي تم التعاقد على تقديمها في المشاعر المقدسة و التي تعذر تنفيذها أثناء موسم الحج الماضي.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم البدء بإجراءات تسليم المبالغ إلى الحجاج مباشرة وفق آلية تضمن وصولها إليهم وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق عبر قطاع الحج والعمرة بالوزارة.
ونوهت الوزارة إلى أن الإعلان عن استرداد هذا المبلغ يأتي في إطار حرصها على مبدأ الشفافية وضمان حقوق الحجاج وسعيها الدائم لخدمتهم والوفاء بالتزاماتها نحوهم ضمن متابعتها المستمرة لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتقييمها وفق أعلى معايير الجودة.
وأكدت الوزارة، التزامها الدائم بتقديم أفضل الخدمات للحجاج وتسهيل كافة الإجراءات لضمان أدائهم لمناسك الحج بكل سهولة ويسر..داعية الجميع لمتابعة إعلاناتها وأخبارها الصادرة عبر صفحاتها الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية للحصول على كافة المستجدات.