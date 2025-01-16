حرصًا منها على مبدأ الشفافية.. وزارة الأوقاف اليمنية تعلن استرداد 15 مليون ريال سعودي تمهيداً لإعادتها إلى الحجاج

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، اليوم الخميس، عن استرداد ما يقارب خمسة عشر مليون ريال سعودي من أجور خدمات حجاج اليمن لموسم 1445هـ .

وأوضح بلاغ صحفي للوزارة أن هذه المبالغ تتمثل في القيمة التي تم تحديدها لتطوير وتوسيع دورات المياه في مخيمات منى والتي لم يتم الموافقة على تطويرها من قبل الجهات المعنية لضيق الوقت، وكذا بعض الخدمات التي تم التعاقد على تقديمها في المشاعر المقدسة و التي تعذر تنفيذها أثناء موسم الحج الماضي.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم البدء بإجراءات تسليم المبالغ إلى الحجاج مباشرة وفق آلية تضمن وصولها إليهم وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق عبر قطاع الحج والعمرة بالوزارة.

ونوهت الوزارة إلى أن الإعلان عن استرداد هذا المبلغ يأتي في إطار حرصها على مبدأ الشفافية وضمان حقوق الحجاج وسعيها الدائم لخدمتهم والوفاء بالتزاماتها نحوهم ضمن متابعتها المستمرة لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتقييمها وفق أعلى معايير الجودة.

وأكدت الوزارة، التزامها الدائم بتقديم أفضل الخدمات للحجاج وتسهيل كافة الإجراءات لضمان أدائهم لمناسك الحج بكل سهولة ويسر..داعية الجميع لمتابعة إعلاناتها وأخبارها الصادرة عبر صفحاتها الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية للحصول على كافة المستجدات.