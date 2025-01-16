حرصًا منها على مبدأ الشفافية.. وزارة الأوقاف اليمنية تعلن استرداد 15 مليون ريال سعودي تمهيداً لإعادتها إلى الحجاج السعودية تدخل عالم التصنيع المطور وتوقع اتفاقية تاريخية مع الصين نتنياهو يراوغ بشأن اتفاق وقف الحرب في غزة ويكذب على حماس.. ماذا قال؟ المبعوث الأممي يبيع الوهم ويتحدث حول إمكانية توحيد البنك المركزي في اليمن وصرف الرواتب واستئناف تصدير النفط اعتراف اسرائيلي بالهزيمة.. نتنياهو فشل عسكريًا وسياسيًا ترحيب عربي ودولي واسع بإعلان اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة علاج مذهل ..للقلق وأهم طرق في الوقاية منه هل يتكرر أحداث 11 سبتمبر… طائرة تتجه نحو برج إيفل و إعلان شركة طيران يثير عاصفة باكستان تفاصيل مذهلة وغريبة.. اكتشاف قنبلة موقوتة تهدد العالم والكوكب بأكمله أكثر من 40 شهيدا وعشرات المصابين في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار
وقَّعت الشركة الوطنية للصناعة في السعودية ومجموعة DHX الصينية اتفاقية لتأسيس أول مصنع متكامل لإنتاج الصفيح المقصدر في المملكة.
وجاءت مراسم التوقيع على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي 2025 في الرياض، الذي يُعقد برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف.
وسيُقام المصنع في مدينة رأس الخير الصناعية، حيث تمتلك الشركة الوطنية للصناعة الحصة الأكبر في المشروع. ومن المتوقع أن يصل إنتاج المصنع إلى 400 ألف طن من الصفيح المقصدر سنوياً، لتلبية الطلب المحلي وتمكين السعودية من التصدير على مستوى المنطقة، وفقاً لبيان صادر عن الشركة السعودية.
ومن المقرر أن يبدأ هذا المشروع الاستراتيجي عملياته بحلول أوائل عام 2027، بهدف زيادة المحتوى المحلي ودعم دخول السعودية إلى قائمة مصدري هذا المنتج الهام، وهو ما سيسهم في تعزيز الصناعات الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي والتنويع الاقتصادي، كما أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعة، المهندس عبدالرحمن الجعيد.
ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الصفيح المقصدر في صناعات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يعتمد التعاون بين الشركة الوطنية للصناعة وDonghexin على تطوير الكفاءات المحلية وخلق أكثر من 500 فرصة وظيفية. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم المصنع في تعزيز سلاسل التوريد الصناعية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص اقتصادية جديدة، مع تقليل الاعتماد على الواردات.