السعودية تدخل عالم التصنيع المطور وتوقع اتفاقية تاريخية مع الصين

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وقَّعت الشركة الوطنية للصناعة في السعودية ومجموعة DHX الصينية اتفاقية لتأسيس أول مصنع متكامل لإنتاج الصفيح المقصدر في المملكة.

وجاءت مراسم التوقيع على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي 2025 في الرياض، الذي يُعقد برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف.

وسيُقام المصنع في مدينة رأس الخير الصناعية، حيث تمتلك الشركة الوطنية للصناعة الحصة الأكبر في المشروع. ومن المتوقع أن يصل إنتاج المصنع إلى 400 ألف طن من الصفيح المقصدر سنوياً، لتلبية الطلب المحلي وتمكين السعودية من التصدير على مستوى المنطقة، وفقاً لبيان صادر عن الشركة السعودية.

ومن المقرر أن يبدأ هذا المشروع الاستراتيجي عملياته بحلول أوائل عام 2027، بهدف زيادة المحتوى المحلي ودعم دخول السعودية إلى قائمة مصدري هذا المنتج الهام، وهو ما سيسهم في تعزيز الصناعات الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي والتنويع الاقتصادي، كما أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعة، المهندس عبدالرحمن الجعيد.

ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الصفيح المقصدر في صناعات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يعتمد التعاون بين الشركة الوطنية للصناعة وDonghexin على تطوير الكفاءات المحلية وخلق أكثر من 500 فرصة وظيفية. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم المصنع في تعزيز سلاسل التوريد الصناعية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص اقتصادية جديدة، مع تقليل الاعتماد على الواردات.