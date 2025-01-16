اعتراف اسرائيلي بالهزيمة.. نتنياهو فشل عسكريًا وسياسيًا

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفادت القناة 12 العبرية بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، هدد بالانسحاب من الحكومة "إذا لم يعد الجيش للقتال في غزة".

وصرّح سموتريتش أمس الأربعاء، بمعارضته قرار وقف إطلاق النار، واضعاً :شروطاً لبقائه في الحكومة تشمل استئناف الحرب بعد انتهاء مدة الهدنة، وتقليص المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى السيطرة على مناطق في غزة إلى الأبد واستمرار الحرب لتهجير سكان القطاع.

وقال: ''لن ابقى يوما واحد في الحكومة اذا لم نعد للقتال في غزة حتى النصر''.

ومع اعلان التوصل للإتفاق هاجم الاعلام العبري نتنياهو وحكومته حيث قال صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن نتنياهو فشل سياسيا، والجيش ورئيس أركانه فشلا عسكريا بعد 15 شهرا من الحرب على غزة.