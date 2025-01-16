اعتراف اسرائيلي بالهزيمة.. نتنياهو فشل عسكريًا وسياسيًا ترحيب عربي ودولي واسع بإعلان اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة علاج مذهل ..للقلق وأهم طرق في الوقاية منه هل يتكرر أحداث 11 سبتمبر… طائرة تتجه نحو برج إيفل و إعلان شركة طيران يثير عاصفة باكستان تفاصيل مذهلة وغريبة.. اكتشاف قنبلة موقوتة تهدد العالم والكوكب بأكمله أكثر من 40 شهيدا وعشرات المصابين في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار تفاصيل المرحلة الأولى وآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أول بيان لحركة حماس عقب التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا عبدالملك الحوثي وقيادته الميدانية على أعلى قوائم الأولويات كأهداف لإغتيالهم .. فايننشال تايمز تكشف التفاصيل
أفادت القناة 12 العبرية بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، هدد بالانسحاب من الحكومة "إذا لم يعد الجيش للقتال في غزة".
وصرّح سموتريتش أمس الأربعاء، بمعارضته قرار وقف إطلاق النار، واضعاً :شروطاً لبقائه في الحكومة تشمل استئناف الحرب بعد انتهاء مدة الهدنة، وتقليص المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى السيطرة على مناطق في غزة إلى الأبد واستمرار الحرب لتهجير سكان القطاع.
وقال: ''لن ابقى يوما واحد في الحكومة اذا لم نعد للقتال في غزة حتى النصر''.
ومع اعلان التوصل للإتفاق هاجم الاعلام العبري نتنياهو وحكومته حيث قال صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن نتنياهو فشل سياسيا، والجيش ورئيس أركانه فشلا عسكريا بعد 15 شهرا من الحرب على غزة.