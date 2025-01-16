هل يتكرر أحداث 11 سبتمبر… طائرة تتجه نحو برج إيفل و إعلان شركة طيران يثير عاصفة باكستان

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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في مشهد ذكّر بأحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، أثار إعلان لشركة الخطوط الجوية الباكستانية موجة انتقادات واسعة. فقد أظهر الإعلان طائرة باكستانية تتجه مباشرة نحو برج إيفل، في مشهد تماهى مع فاجعة الحادي عشر من سبتمبر، مع تعليق بسيط مفاده "باريس.. ها نحن قادمون".

رغم أن الهدف كان ببساطة الترويج لاستئناف رحلات الخطوط الجوية الباكستانية الدولية إلى العاصمة الفرنسية.

موجة غضب لكنه أثار على مدى الأيام الماصية ولا يزال حفيظة وغضب العديد من المعلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن الإعلان يتشابه مع الهجمات الإرهابية التي طالت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001. وقال أحد المعلقين على منصة "إكس": "هل هذا إعلان أم تهديد؟". بينما دعا آخرون إلى "طرد مدير التسويق في الشركة".

في حين شوهدت صورة الإعلان أكثر من 21 مليون مرة على موقع X منذ نشرها في العاشر من الشهر الحالي، وفق ما أفادت شبكة "بي بي سي". من جهته، طلب رئيس الوزراء شهباز شريف إجراء تحقيق في الأمر.

كما انتقد نائب رئيس الوزراء إسحاق دار الإعلان أيضًا، وفق ما نقلت وكالة جيو نيوز الباكستانية.

يذكر أنه خلال هجمات 11 سبتمبر، أقدم عناصر ينتمون إلى القاعدة على خطف طائرتي ركاب متوجهين بها نحو برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص. فيما اعتقل خالد شيخ محمد، العقل المدبر لتلك الهجمات في باكستان عام 2003.