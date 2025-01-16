تفاصيل المرحلة الأولى وآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، يبدأ تنفيذه يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد 42 يوما إطلاق حركة حماس سراح 33 أسيرا وأسيرة مقابل إطلاق إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشمل المرحلة الأولى وقفا شاملا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان.

كما يتضمن الاتفاق تبادلاً للأسرى وفق آلية محددة، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم