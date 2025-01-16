وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا

الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قالت الإمارات إنها نجحت في جهود وساطة بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 25 أسيراً من الجانب الأوكراني و25 أسيراً من الجانب الروسي، بمجموع 50 أسيراً ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2583 أسيراً.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن نجاح وساطتها في عملية تبادل الأسرى، يدل على تقدير البلدين دور دولة الإمارات في دعم الجهود الدبلوماسية كافة لإنهاء الأزمة بين البلدين.

ونوهت الوزارة إلى أنه بنجاح الوساطة الجديدة يبلغ عدد الوساطات الإماراتية التي تم إتمامها منذ بداية العام الماضي 11 وساطة؛ وهو ما يعكس الثقة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين.

وأكدت وزارة الخارجية على أن الإمارات تعتزم الاستمرار في تقديم كل ما من شأنه إنجاح الجهود التي تعمل على الوصول إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.

يذكر أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت حتى الآن في إتمام 11 عملية تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا