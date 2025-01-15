مدير مكتب وكالة سبأ بمحافظة مأرب يتعرض للاعتداء ويوجه بلاغا لعضو مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة والنائب العام

الأربعاء 15 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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وجه مدير عام مكتب وكالة سبأ بمحافظة مأرب الصحفي عبدالحميد الشرعبي بلاغا للنائب العام ورئيس نيابة مأرب الاستئنافيه وعضومجلس القيادة محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة عقب الاعتداء عليه بالضرب جوار منزله عند عودته من عمله الرسمي، بعد الساعة 12 ظهر اليوم من قبل عصابة يقودها حسب بلاغه الذي نشره على حسابه شحص يدعى"أحمد صالح الشغممي" .

واضاف الشرعبي في منشوره ان من اعتدى عليه ظل اكثر من اسبوع وهو " مراقب لي في الصباح والمساء والظهيرة لمعرفة أوقات خروجي وعودتي.

وقال الشرعبي "أنه في فبراير العام الماضي سبق ان اعتدى وتهجم علينا إلى البيت بالسلاح، مهددا لي بالقتل وقت الظهر وصادف تاخري بالعودة.

وقال انه قد صدر حكم المحكمة على الجاني في جلسة 4 ديسمبر الماضي بادانة المعتدي عليه بتهمة التهديد واالسجن 4 أشهر ،، ولكنه أصر علي تنفيذ تهديده بعد الحكم المستأنف، ومتكئ علي تراخي القضاء وحماية نافذين.

كما اعلن مدير وكالة سبأ بمحافظة مأرب ان بلاغه موجه الى كلا من النائب العام ورئيس نيابة مأرب الاستئنافيه وعضومجلس القيادة محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة ونقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الاعلاميين اليمنيين ومنظمة صدى للإعلاميين اليمنيين.

مطالبا بالتضامن معه والضغط بضبط الجناة، وتوفير الحماية له واسرته.