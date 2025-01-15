مدير مكتب وكالة سبأ بمحافظة مأرب يتعرض للاعتداء ويوجه بلاغا لعضو مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة والنائب العام عاجل قبائل البيضاء: المليشيات الحوثية تنسيق مع الجماعات الارهابية وتزودها بالإمكانيات وتسهل اعمالها لتحقيق هذه الأهداف الرئاسي اليمني يتطلع إلى شراكة أوسع مع أميركا لردع الحوثيين تركي آل الشيخ يثير الجدل بصورة.. هل نشاهد محمد صلاح في الدوري السعودي؟ القبض على رئيس كوريا بعد اشتباك بسيط مع حراسته.. الرئيس المعزول يقول أنه سلم نفسه ''حقناً للدماء'' سبب واحد متعلق باليمن.. لماذا يرغب ترامب في انجاز صفقة غزة قبل توليه منصبه رسميًا؟ المبعوث الأممي يقدم إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن بشأن آخر المستجدات في اليمن مع استمرار تدهور العملة بشكل مخيف.. البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 50 مليون دولار وزارة الداخلية.. إحالة مسئولين في رئاسة مصلحة الأحوال المدنية إلى المجلس التأديبي وترقية موظفين آخرين مجلس القيادة.. اقرار خطة الإنقاذ الإقتصادي وخطة إعلامية وتوجيهات أخرى تخص حضرموت
وجه مدير عام مكتب وكالة سبأ بمحافظة مأرب الصحفي عبدالحميد الشرعبي بلاغا للنائب العام ورئيس نيابة مأرب الاستئنافيه وعضومجلس القيادة محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة عقب الاعتداء عليه بالضرب جوار منزله عند عودته من عمله الرسمي، بعد الساعة 12 ظهر اليوم من قبل عصابة يقودها حسب بلاغه الذي نشره على حسابه شحص يدعى"أحمد صالح الشغممي" .
واضاف الشرعبي في منشوره ان من اعتدى عليه ظل اكثر من اسبوع وهو " مراقب لي في الصباح والمساء والظهيرة لمعرفة أوقات خروجي وعودتي.
وقال الشرعبي "أنه في فبراير العام الماضي سبق ان اعتدى وتهجم علينا إلى البيت بالسلاح، مهددا لي بالقتل وقت الظهر وصادف تاخري بالعودة.
وقال انه قد صدر حكم المحكمة على الجاني في جلسة 4 ديسمبر الماضي بادانة المعتدي عليه بتهمة التهديد واالسجن 4 أشهر ،، ولكنه أصر علي تنفيذ تهديده بعد الحكم المستأنف، ومتكئ علي تراخي القضاء وحماية نافذين.
كما اعلن مدير وكالة سبأ بمحافظة مأرب ان بلاغه موجه الى كلا من النائب العام ورئيس نيابة مأرب الاستئنافيه وعضومجلس القيادة محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة ونقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الاعلاميين اليمنيين ومنظمة صدى للإعلاميين اليمنيين.
مطالبا بالتضامن معه والضغط بضبط الجناة، وتوفير الحماية له واسرته.