مدير مكتب وكالة سبأ بمحافظة مأرب يتعرض للاعتداء ويوجه بلاغا لعضو مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة والنائب العام عاجل قبائل البيضاء: المليشيات الحوثية تنسيق مع الجماعات الارهابية وتزودها بالإمكانيات وتسهل اعمالها لتحقيق هذه الأهداف الرئاسي اليمني يتطلع إلى شراكة أوسع مع أميركا لردع الحوثيين تركي آل الشيخ يثير الجدل بصورة.. هل نشاهد محمد صلاح في الدوري السعودي؟ القبض على رئيس كوريا بعد اشتباك بسيط مع حراسته.. الرئيس المعزول يقول أنه سلم نفسه ''حقناً للدماء'' سبب واحد متعلق باليمن.. لماذا يرغب ترامب في انجاز صفقة غزة قبل توليه منصبه رسميًا؟ المبعوث الأممي يقدم إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن بشأن آخر المستجدات في اليمن مع استمرار تدهور العملة بشكل مخيف.. البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 50 مليون دولار وزارة الداخلية.. إحالة مسئولين في رئاسة مصلحة الأحوال المدنية إلى المجلس التأديبي وترقية موظفين آخرين مجلس القيادة.. اقرار خطة الإنقاذ الإقتصادي وخطة إعلامية وتوجيهات أخرى تخص حضرموت
كشف بيان صادر عن ابناء قبائل محافظة البيضاء عن تورط المليشيات الحوثية
بالتنسيق مع الجماعات الارهابية وتزويدها بالإمكانيات وتسهيل اعمالها من اجل الاستفادة منها في قمع المعارضين، كما يفعل ممولها في طهران.
وأضاف أبناء قبائل البيضاء في بيان صادر عنهم تلقى موقع مأرب برس نسخة منه، ان استعمال حجة الارهاب لوصف قبائل البيضاء والصاق تهم الإرهاب والدواعش بهم امر قد اصبح مستهلك ولا يمكن تصديقه من اي عاقل، لان هذا الوصف يطلقه الحوثي على كل من يعارض مشروعه الايراني، هذا في حين انه الثابت ان مليشيات الحوثي هي التي تم تصنيفها كجماعة ارهابية من قبل العديد من الدول، كما ظهر ذلك جلياً في الاعمال الإجرامية التي تقوم بها تجاه المدنيين في مناطق سيطرتهم او تجاه الممرات البحرية الدولية والسفن التي تعبر منه، وهو ما يعني عدمية هذا الوصف تجاه قبائل البيضاء.
كما عبر ابناء قبائل محافظة البيضاء، باشد العبارات ما قامت وتقوم به مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، من جرائم ابادة وتطهير عرقي لأبناء منطقة حنكة آل مسعود في قيفة رداع.
ورحب البيان، ببيانات الادانة التي صدرت من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا لعمليات القتل والتعذيب والتدمير وتفجير المنازل التي تشنها المليشيات الحوثية الارهابية بمنطقة حنكة آل مسعود بقيفة رداع.
وجدد قبائل البيضاء، رفضهم للمشروع الحوثي الارهابي الطائفي، ومقاومته بكل ما اوتوا من قوة حتى سقوطه الذي أصبح وشيكا.
ودعا البيان، الامم المتحدة ومجلس الامن والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتهم في حماية ابناء البيضاء من هذه الجرائم المشينة التي ترتكبها المليشيات بحق المدنيين منطقة حنكة آل مسعود بقيفة رداع.