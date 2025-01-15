عاجل قبائل البيضاء: المليشيات الحوثية تنسيق مع الجماعات الارهابية وتزودها بالإمكانيات وتسهل اعمالها لتحقيق هذه الأهداف

الأربعاء 15 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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كشف بيان صادر عن ابناء قبائل محافظة البيضاء عن تورط المليشيات الحوثية

بالتنسيق مع الجماعات الارهابية وتزويدها بالإمكانيات وتسهيل اعمالها من اجل الاستفادة منها في قمع المعارضين، كما يفعل ممولها في طهران.

وأضاف أبناء قبائل البيضاء في بيان صادر عنهم تلقى موقع مأرب برس نسخة منه، ان استعمال حجة الارهاب لوصف قبائل البيضاء والصاق تهم الإرهاب والدواعش بهم امر قد اصبح مستهلك ولا يمكن تصديقه من اي عاقل، لان هذا الوصف يطلقه الحوثي على كل من يعارض مشروعه الايراني، هذا في حين انه الثابت ان مليشيات الحوثي هي التي تم تصنيفها كجماعة ارهابية من قبل العديد من الدول، كما ظهر ذلك جلياً في الاعمال الإجرامية التي تقوم بها تجاه المدنيين في مناطق سيطرتهم او تجاه الممرات البحرية الدولية والسفن التي تعبر منه، وهو ما يعني عدمية هذا الوصف تجاه قبائل البيضاء.

كما عبر ابناء قبائل محافظة البيضاء، باشد العبارات ما قامت وتقوم به مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، من جرائم ابادة وتطهير عرقي لأبناء منطقة حنكة آل مسعود ‎في قيفة رداع.

ورحب البيان، ببيانات الادانة التي صدرت من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا لعمليات القتل والتعذيب والتدمير وتفجير المنازل التي تشنها المليشيات الحوثية الارهابية بمنطقة حنكة آل مسعود بقيفة رداع.

وجدد قبائل البيضاء، رفضهم للمشروع الحوثي الارهابي الطائفي، ومقاومته بكل ما اوتوا من قوة حتى سقوطه الذي أصبح وشيكا.

ودعا البيان، الامم المتحدة ومجلس الامن والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتهم في حماية ابناء البيضاء من هذه الجرائم المشينة التي ترتكبها المليشيات بحق المدنيين منطقة حنكة آل مسعود بقيفة رداع.