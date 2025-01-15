الرئاسي اليمني يتطلع إلى شراكة أوسع مع أميركا لردع الحوثيين تركي آل الشيخ يثير الجدل بصورة.. هل نشاهد محمد صلاح في الدوري السعودي؟ القبض على رئيس كوريا بعد اشتباك بسيط مع حراسته.. الرئيس المعزول يقول أنه سلم نفسه ''حقناً للدماء'' سبب واحد متعلق باليمن.. لماذا يرغب ترامب في انجاز صفقة غزة قبل توليه منصبه رسميًا؟ المبعوث الأممي يقدم إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن بشأن آخر المستجدات في اليمن مع استمرار تدهور العملة بشكل مخيف.. البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 50 مليون دولار وزارة الداخلية.. إحالة مسئولين في رئاسة مصلحة الأحوال المدنية إلى المجلس التأديبي وترقية موظفين آخرين مجلس القيادة.. اقرار خطة الإنقاذ الإقتصادي وخطة إعلامية وتوجيهات أخرى تخص حضرموت أكثر 5 محافظات في اليمن تشهد صقيع وبرد شديد خلال الساعات القادمة من هو الملياردير وفيق رضا الذي استقبله الشرع؟ و ارتبط اسمه بـ صفقة اليمامة
أثار المستشار تركي آل الشيخ الجدل بعدما نشر صورة لمحمد صلاح بقميص نادي الهلال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أشار إلى إمكانية انتقال اللاعب المصري إلى النادي السعودي.
ورغم التصريحات السابقة لصلاح التي أكد فيها رغبته في البقاء مع ليفربول، إلا أن إدارة النادي الإنجليزي لم تقدم له عرضاً يتناسب مع مطالبه المالية.
ووفقاً للتقارير، هناك خلاف بين الطرفين حول مدة العقد، حيث يفضل صلاح توقيع عقد يمتد لثلاث سنوات، بينما يفضل ليفربول مدة أقصر.
من جانبها، قالت صحيفة "ريليفو" الإسبانية إن صلاح أبدى موافقته على اللعب مع نادي الهلال في الموسم المقبل، بما في ذلك تمثيله للفريق في كأس العالم للأندية 2025 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية.