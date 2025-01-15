تركي آل الشيخ يثير الجدل بصورة.. هل نشاهد محمد صلاح في الدوري السعودي؟

الأربعاء 15 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أثار المستشار تركي آل الشيخ الجدل بعدما نشر صورة لمحمد صلاح بقميص نادي الهلال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أشار إلى إمكانية انتقال اللاعب المصري إلى النادي السعودي.

ورغم التصريحات السابقة لصلاح التي أكد فيها رغبته في البقاء مع ليفربول، إلا أن إدارة النادي الإنجليزي لم تقدم له عرضاً يتناسب مع مطالبه المالية.

ووفقاً للتقارير، هناك خلاف بين الطرفين حول مدة العقد، حيث يفضل صلاح توقيع عقد يمتد لثلاث سنوات، بينما يفضل ليفربول مدة أقصر.

من جانبها، قالت صحيفة "ريليفو" الإسبانية إن صلاح أبدى موافقته على اللعب مع نادي الهلال في الموسم المقبل، بما في ذلك تمثيله للفريق في كأس العالم للأندية 2025 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية.